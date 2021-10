AMLO llama a democratizar las organizaciones empresariales

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a democratizar a las organizaciones empresariales, así como los sindicatos.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador indicó "mucho tiempo de estar con el mismo esquema de una representación ficticia, no legítima".

"Deben de haber organizaciones empresariales que auténticamente defiendan, protejan, a los empresarios, que no estén solo defendiendo a grupos de intereses creados", dijo.

"¿Quiénes nombran a estos dirigentes?¿Los empresarios? No, son los de mero arriba que se ponen de acuerdo porque empresarios hay millones, pero de esos millones, la mayoría no conoce a sus representantes porque no hay democracia, porque es cupular, por eso hablo de la democracia como forma de vida", expresó López Obrador.

El Presidente acusó que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) "ha venido actuando como si fuese un sector de un partido del bloque conservador".

Señaló que en el caso de la industria eléctrica, "la inmensa mayoría" de los empresarios se beneficia con su iniciativa de reforma constitucional pero los que están en contra son los que reciben privilegios, como Oxxo y Walmart y no el pequeño comerciante.

Llamó a que no haya injerencismo, pero que también haya democracia.