AMLO llama a enviar a estudiantes que faltan a clases presenciales

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "si vamos a tener abiertos los centros comerciales ¿por qué no vamos a tener abiertas las escuelas?", el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a terminar de enviar a las escuelas a todos los alumnos que aún no lo han hecho, pues aseguró que está demostrado que no ha habido problema de contagios por Covid en los centros educativos.

"Hacer un llamado a padres de familia, con todo respeto, maestros, directivos de las escuelas, autoridades para que ya se termine de enviar a todos los estudiantes, niños, adolescentes a las escuelas, Abrir todas las escuelas, ya no debe de haber escuelas cerradas".

"Hubo toda una campaña de que se iban a contagiar los niños de Covid, pero ya está demostrado que esto afortunadamente no sucedió, podemos probarlo", dijo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que le costó trabajo a su gobierno convencer a que se regresara a clases presenciales, pues acusó que había una campaña de desinformación.

"No hemos tenido, afortunadamente, problemas en contagios en escuelas, y todavía nos faltan escuelas que se abran, entonces ya, es importante la educación presencial.

"Si vamos a tener abiertos los centros comerciales, ¿por qué no vamos a tener abiertas las escuelas?", agregó.