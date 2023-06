AMLO llama a extrabajadores de Mexicana a retirar amparos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los extrabajadores de la compañía aérea Mexicana y sus abogados a que retiren los amparos para que puedan comprar la marca y que esta sea utilizada por la nueva aerolínea que operará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En Palacio Nacional, el Mandatario federal detalló que los que interpusieron los amparos es un grupo de 300 extrabajadores que fueron asesorados por dos abogados quienes les dijeron que a ellos les tocaba más dinero, "y presentan amparos que les otorgan los justicieros de aquí de enfrente, los magistrados, los ministros del Poder Judicial".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador explicó que inicialmente se había llegado a un acuerdo con los extrabajadores ya que además de la marca venderían unos tres edificios, por lo que recibirían unos mil millones de pesos.

Detalló que a cada exempleado de Mexicana le correspondería de 60 mil a 100 mil pesos con lo que tendrían algo después de la quiebra de la aerolínea.

"Los llamamos y les decimos, retiren las demandas, van a perjudicar ¿cuándo van a poder vender la marca? Ojalá y alguna gente que quiera comprar los derechos de Mexicana, incluso nosotros les daríamos facilidades, porque entre más líneas aéreas allá mejor para que no cueste tanto el pasaje.

"Pero será difícil, y nosotros no podemos estar esperando porque ya a más tardar en diciembre empiezan a volar los nuevos aviones. No lo descarto porque falta unos días, que bueno que me preguntaste porque me hacía falta hacer este llamado, o un llamado más a los abogados y también a los trabajadores que no se dejen engañar porque no van a recibir nada y si van a perjudicar a sus compañeros", indicó.