AMLO llama a que no haya impunidad en presunto caso de corrupción de su sobrina

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Luego de que en días pasados circuló un audio en redes sociales en el que involucran a su sobrina Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada de Tamaulipas, en un supuesto "moche", el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no ha pedido información del caso y llamó a que no haya impunidad, "sea quien sea".

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que aunque la diputada Salazar Mojica sea su sobrina, nadie debe violar la ley.

"Y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen: no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción ni impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie", expresó el Presidente.

"Puede ser un familiar cercano, lejano, cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado, esa es mi postura", añadió.

El presidente López Obrador aclaró que, "en efecto", la diputada local Úrsula Patricia Salazar Mojica "es hija de una prima hermana".

En el Salón Tesorería, el mandatario de México dijo que no tiene relación "en nada" con Salazar Mojica y si la ve en la calle, "no la identifico".

"No hay ninguna relación y además ni se le puede juzgar sumariamente; o sea, se tiene que probar primero, y segundo, no debe de haber impunidad para nadie", agregó al comentar que "es un poco" lo del reportaje de la "casa gris" de su hijo José Ramón López Beltrán.

"Tengo las manos limpias", afirma diputada local, sobrina de AMLO

Luego de que en redes sociales circuló un audio, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado aseguró que tiene las manos limpias y que es parte de la guerra sucia.

"No los he escuchado (el audio), lo que te puedo decir es que ha empezado una guerra sucia; estoy fortalecida, te voy a decir una cosa, algo que heredé de mis padres fueron los principios y los valores", expresó la sobrina del presidente López Obrador.

La legisladora afirmó que no ha pedido nada, que ella conoce sus actos: "lo que sí te puedo decir es que nunca he sido una corrupta, una traicionera y nunca he robado".

El audio al que se refirió, y que circula en redes sociales, es una conversación entre ella y un presunto proveedor; ambas voces se ponen de acuerdo para las cifras de una factura, correspondientes a un subtotal y el IVA, y en donde la voz femenina indica: "Ya se lo mandé a Santos para que le dé el visto bueno ¿si?, ya nada más que me diga que sí, pero obviamente lo tuyo lo tengo así como que no va a ser mucho porque no quiero meterte tanto (...) Inflarlo tanto vamos".