AMLO llama "cínicos y caraduras" al PRI, PAN y PRD

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como cínicos y caraduras a los integrantes de la alianza PRI, PAN y PRD que dijeron irán a la OEA para denunciar la presunta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones.

"Se me hace muy cínico o de caras duras, el ir a la OEA, cuando ellos fueron los causantes de la crisis de México".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reclamó que sus adversarios, quienes culpan a su gobierno de la violencia de los cárteles, no hicieron nada para hacer frente a las causas que originan la violencia.

"¿Quiénes fueron los responsables?, ¿el cartel de Sinaloa surgió en estos dos años y medio?, ¿el Jalisco Nueva Generación es de ahora?, ¿el cartel de Guanajuato surgió ahora? ellos mantuvieron convivencia y toleraron estos grupos y ahora resulta qué quieren culparnos a nosotros, podemos ser responsables, pero no culpables, y además estamos asumiendo esa responsabilidad, trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad, y repito con otro método", advirtió.

Afirmó que sus opositores están en libertad de presentar las denuncias ante organismos internacionales, pero dijo que eso sólo es propenda porque no hay elementos.

"Cuando hablan de que domina el narco y qué hay ingobernabilidad, a lo mejor estaban pensando en lo que sucedía anteriormente en donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco eran lo mismo, en donde no había ninguna frontera, se les olvida a los conservadores esos que van a ir a la OEA que está preso en Estados Unidos el que fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón, -Genaro García Luna-".