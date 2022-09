AMLO manda mensaje a Arturo Zaldívar por prisión preventiva oficiosa

A-AA+

Luego de que este jueves se pospuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la discusión sobre eliminación de la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Poder Judicial y mandó un mensaje al ministro presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador expresó que "ya es un compromiso" que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Rosa Icela Rodríguez, se ocupe de atender "casos de injusticia que se cometen por corrupción, por negligencia, burocratismo, por falta también de abogados que defiendan a los pobres".

"Hace falta que funcione bien la reforma para la defensoría de oficio. Entonces la Secretaría de Seguridad estaría dedicada a eso para permitir la salida de gente que está enferma, que lleva años sin sentencia de manera injusta; delitos que no tienen que ver con el crimen organizado, que no tienen que ver con actos de corrupción o que está demostrado que hubo tortura, por ejemplo (...)", dijo.

"Más que la parte jurídica, lo que hace falta es una institución para eso. Parece mentira; pues todo el gobierno debe de tener como fin último la justicia y conseguir la felicidad para el pueblo, pero no es así. Por la corrupción.

"Ahora que viene esa nueva reforma, promovida por los potentados, por los influyentes para que no haya detenciones si los jueces consideran que se tiene que libertad a la gente, aun con evidencias, con pruebas de que se trata de delincuentes del crimen organizado o del cuello blanco", agregó al poner de ejemplo la detención en días pasados de José Bernabé "La Vaca", generador de violencia en Colima.

Acusó que el juez, "por cualquier pretexto, excusa", decidió liberarlo, pero "no ha salido".

"Y aquí volvemos a lo mismo, qué hace el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (...) Cuándo ha habido una rueda de prensa de la Judicatura, que es el órgano que tiene como responsabilidad cuidar que los jueces actúen con rectitud. Encima de eso, ahora están por resolver el que ya no haya detenciones; oficiosa y que los jueces puedan decidir; pues es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, que no se olvide, delincuentes de cuello blanco", dijo el presidente López Obrador.

No coincido con Arturo Zaldívar

Sobre los dichos del ministro presidente de la Corte, que hay un abuso de la medida, López Obrador señaló: "El Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien, que no funciona el Consejo de la Judicatura".

López Obrador preguntó "cuántos jueces, cuántos ministros, cuántos magistrados han ido a la cárcel": "¿Qué es el poder incorruptible, es el castillo de la pureza?".

"Y yo estimo al presidente de la Corte, lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema. Además esto significa pérdida de vidas humanas, no solo de quienes son víctimas, que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la policía, del Ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud; los mismos jueces están expuestos", declaró.

"Y yo no estoy a favor de esto, y es por esto, por la corrupción", añadió.

En días pasados, Zaldívar criticó que hay un abuso de la prisión preventiva y que las cárceles están llenas de personas que no han recibido sentencia y estarían siendo procesados en libertad.

Arturo Zaldívar indicó que la Corte se enfrentaría a "esta problemática": "Está por listarse un asunto muy relevante de la ponencia del ministro Luis María Aguilar, y otro asunto de la señora ministra Norma Piña, que está en la Primera Sala, para determinar la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa y si la constitución puede ser inconstitucional".

"La Constitución puede tener cualquier tipo de normas, o a partir del Artículo 1 constitucional, y del nuevo parámetro de constitucionalidad, y del bloque de constitucionalidad que forman todos los derechos humanos internacionales y de Derecho Constitucional propiamente dicho, admite cualquier contenido, o ciertos contenidos, que vulneran el núcleo esencial de estos derechos aunque estén en la Constitución, pueden devenir en inconvencionales y en inconstitucionales.

"Este tema lo vamos a ver en la Corte muy pronto, y tanto lo que se haga en el Juzgado de Distrito, como en la Corte, va a ser un parteaguas en la historia de la prisión preventiva justificada y oficiosa en México", añadió el ministro presidente de la Corte.