AMLO muestra sala de Palacio Nacional dedicada a luchadores sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido por la sala "Daniel Cabrera y los Olvidados" de Palacio Nacional, en donde señaló que se cuenta con las fotografías de luchadores sociales del siglo XIX, como el guerrillero Lucio Cabañas, el ingeniero Heberto Castillo, así como el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo.

En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal indicó que en esta sala también se encuentran fotografías del doctor Salvador Nava y del escritor José María Pérez Gay.

"Esta es la nueva sala como ya la conocen "Daniel Cabrera". Aquí están las personalidades que han hecho historia, sobre todo, en la tercera transformación, en la Revolución Mexicana, mujeres y hombres hasta nuestros días, los que recientemente participaron en el movimiento por la democracia en el país y ya se nos adelantaron, como el ingeniero Heberto Castillo, como Lucio Cabañas, como el doctor (Salvador) Nava, como José María Pérez Gay, Jaime Avilés, Demetrio Vallejo; en fin, los que están más cerca de esta etapa que estamos viviendo de transformación y les decía que esta sala están todos los revolucionarios y muchos héroes olvidados", expresó el mandatario.

En la grabación, el presidente López Obrador recordó que hoy domingo se cumplieron 97 años del fusilamiento del revolucionario Felipe Carrillo Puerto, en Mérida, Yucatán, y a quien calificó como un revolucionario progresista del sureste mexicano.

"Yo considero y hay seguramente otras opiniones parecidas al respecto de que en la Revolución Mexicana, la parte política, surge del norte del país, de ahí Francisco I. Madero, también don Venustiano Carranza, Obregón, y otros más.

"La revolución política, la revolución social tiene que ver más con el sur, y básicamente con Emiliano Zapata, y la Revolución ideológica, creo yo se da se expresa, se manifiesta en el sureste y hay un año especial, 1915, en que está a punto de ser gobernador de Veracruz, Heriberto Jara; en Tabasco está de gobernador en 1915 Francisco J. Múgica, el revolucionario que yo admiro más por su integridad, por sus principios, y también en 1915, en 1917 es gobernador de Yucatán Salvador Alvarado, que era de origen sinaloense, como Múgica, michoacano, pero bueno estaban actuando, desempeñándose como gobernadores del sureste, un gran movimiento ideológico", comentó.

Recordó que tras el general Salvador Alvarado, llegó como gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, tras ser postulado por el Partido Socialista del Sureste, y quien ganó las elecciones con una amplia mayoría, porque, aseguró, "era muy querido, porque era el representante de los oprimidos, era el representante de los indígenas mayas, era el defensor de los pobres, hizo cosas muy importantes".

El presidente López Obrador recordó que Carillo Puerto fue un impulsor de los derechos de la mujer, al igual que su hermana, Elvia Carillo Puerto, quien impulso el derecho de las mujeres a la participación política.

"Y consiguió con su hermano de que por primera vez una mujer, una regidora, saliera como representante popular en Yucatán".

El mandatario señaló que debido a las políticas progresistas que impulsó Carillo Puerto no solo llamó la atención de dirigentes políticos en México, sino también de extranjeros y de periodistas.

"En ese entonces que él es gobernador de Yucatán, llega una periodista, una representante enviada del periódico New York Times, Alma Reed, quien era la corresponsal en Yucatán del New York Times. Llama Reed y pues se conocen y lo entrevista y es sabido, es leyenda o es realidad de que él manda hacer una canción con un poeta, un compositor yucateco, dos (Luis Rosado Vega y musicalizada por el trovador Ricardo Palmerín) y esa canción es un himno.

"Para recordar esta historia, la canción se llama "Peregrina", es una canción dedicada a Alma Reed, y me gustaría que la escucháramos", dijo el mandatario antes de que se escuche la melodía interpretada por "Los Juglares".

No es irrespetuoso recordar el día en que fue fusilado Felipe Carrillo Puerto —3 de enero de 1924— escuchando la canción que mandó a componer dedicada a Alma Reed. Fue escrita por el poeta Luis Rosado Vega y musicalizada por el trovador Ricardo Palmerín. Interpretan Los Juglares. pic.twitter.com/Y5RBeqNIl1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 4, 2021