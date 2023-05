AMLO niega corrupción en Indep señalada en auditorías

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) haya pagos ilegales por liquidaciones, cartera vencida en préstamos y un seguro de vida "indebido", como reportó su Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, y dio a conocer hoy EL UNIVERSAL.

López Obrador aseguró que no hay irregularidades, a pesar de ser un reporte presentado por el propio órgano de control interno del Instituto.

"No hay ningún problema, te lo puedo garantizar, ningún problema", contestó a pregunta expresa.

Por el contrario, criticó a este rotativo por presentar los resultados obtenidos por la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

"No, es EL UNIVERSAL, que es muy sensacionalista, alarmista, y está en contra de nosotros, entonces no informa, manipula", comentó durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Asimismo, minimizó las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y dijo que las irregularidades señaladas en los dictámenes que presenta tienen un plazo para ser subsanadas.

"Hay auditorias que hace la ASF, hace un dictamen, no significa si hay una irregularidad, es eso, una irregularidad, porque no se presentó un documento y hay un plazo para arreglar estas supuestas anomalías. Al final se resuelven", dijo.