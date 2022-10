"AMLO no es el rey del cash, es el rey del crash": diputada de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "no es el rey del cash, es el rey del crash".

Al participar en el debate de la Ley Federal de Derechos, denunció a las y los legisladores de oposición de ser los únicos inconformes con el paquete económico, y aseguró que lo anterior se deriva de que el Ejecutivo Federal les quitó sus privilegios.

"No mientan, el proyecto no es malo, es bueno, el pueblo no soporta más mentiras, entre más mentiras se generan más desprecio les tienen, nuestro Presidente no es el rey del cash, es el rey del crash, del crash porque en la ruina los dejó a ustedes, a los de la oposición privilegiada, en la ruina al quitarle su posición de privilegio, ahora estamos tratando de equilibrar con este proyecto", gritó a priistas, panistas y perredistas desde la tribuna.

La legisladora advirtió que es la clase baja del país la que sostiene económicamente el proyecto de ingresos para 2023, y mientras que las empresas públicas fueron rescatadas por el Presidente.

"El Presidente ha rescatado a las empresas públicas de las manos de la iniciativa privada a donde quisieron llevarlas los miembros de la oposición durante los años que estuvieron en el poder", demandó.