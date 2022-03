"AMLO no me regaló nada, al contrario me quedó a deber", asegura Téllez

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La senadora Lilly Téllez aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le regaló nada, luego de haber obtenido un curul en la Cámara de Senadores en 2018 cuando formaba parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



A través de sus redes sociales, la legisladora le respondió a la periodista Fernanda Tapia, quien dijo que Téllez era senadora "plurinominal", término del que difirió la funcionaria sonorense.

"Fernanda Tapia no soy plurinominal; hice campaña y gané el voto como candidata externa, sin afiliarme a Morena. El presidente López Obrador me invitó a pelear la senaduría, no me regaló nada, al contrario, me quedó a deber. Saludos".

Ayer lunes y después de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, destapara a Lilly Téllez como una aspirante más a la Presidencia de la República, la legisladora anunció que se afiliará a este instituto político.