AMLO no reportó 3.3 mdp de regalías de su último libro

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las regalías por la venta de su libro "A la mitad del camino", que sumaron el año pasado 3 millones 348 mil no se reportaron en su Declaración Patrimonial y de Intereses, porque son administradas por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador mostró en el Salón Tesorería la versión completa de su declaración patrimonial y señaló que su esposa es la que administra sus ingresos y le da lo que necesita.

"Ingreso anual neto de la pareja, dependientes económicos, después de impuestos es esto: 3 millones 348 mil", dijo el Presidente al leer su declaración patrimonial en el apartado de "Ingreso Anual Neto de la Pareja y/o dependientes económicos después de impuestos".

"Me rayé" con ese libro, expresó López Obrador y señaló que se han vendido entre 300 y 400 mil ejemplares. Detalló que, según el contrato firmado, por cada libro le dan un 12 % de ganancia.

"Dijeron que no había dado a conocer lo del dinero y ahí está. ¿Cuánto es? Me rayé con este último libro, se vendió, no sé, pero como 300, 400 mil ejemplares. Ya voy a pedirle el último corte a la editorial porque me dan por cada libro 12 %. Ese es el contrato", explicó.