AMLO ofrece ampliar Sembrando Vida

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ampliar el programa Sembrando Vida en Guerrero para evitar que campesinos se dediquen al cultivo de la marihuana y amapola, y lo sustituyan por maíz, frijol, árboles frutales y maderables, y garantizó que no habrá límite en la entrega de presupuesto que sea necesario.

Al supervisar los avances del programa en la entidad, el titular del Ejecutivo federal lamentó que Guerrero es una de las entidades más abandonadas, con más pobreza y con más marginación, y "me duele decirlo, es de los estado con más desnutrición por no usar la palabra hambre".

"Por eso, si es necesario ampliar el programa Sembrando Vida ofrezco condiciones, ofrezco que podemos ampliarlo, que se aplique en todas las regiones de Guerrero (..) hay muchos campesinos que por la necesidad, porque no tuvieron opciones, alternativas se dedicaron al cultivo de la marihuana, amapola".

"Por eso, aquí en Guerrero no hay límite, para decirlo con más claridad en cuanto a la ampliación de Sembrando Vida. ¿Por qué sembrar la marihuana, la amapola, si se puede sembrar el maíz, frijol, arboles, frutales, maderables?", dijo.

Acompañado por el gobernador Héctor Astudillo, el presidente López Obrador señaló que se tiene que tener presente que actualmente hay un giro en la producción de drogas en el mundo porque ahora están siendo más utilizadas las drogas sintéticas.

"Ya hay un giro y ya no se consume tanto o no se demanda la marihuana y la amapola, ahora están siendo utilizadas más drogas sintéticas que son de lo más nocivos que pueda haber, esa materia prima, el fentanilo que se trae de Asia".

El Ejecutivo federal señalo que se deben de buscar opciones para que los campesinos se dediquen a producir alimentos "a producir vida, que no se vean obligados a sembrar enervantes y droga".

El gobernador Héctor Astudillo Flores indio que para el estado el programa Sembrando Vida es "de seria importancia" puesto que es una alternativa para evitar que campesinos guerrerenses siembren marihuana y amapola y con esto, también se evitará la violencia en la entidad.

Javier May, secretario de Bienestar, detalló que este programa está presente en 20 estados en donde se cuenta con 416 mil beneficiarios e informó que la meta este año es plantar mil millones de plantas y de los cuales se llevan 663 millones.