"AMLO ofreció a Irma Eréndira una embajada o una diputación"

John Ackerman, académico y simpatizante de la Cuarta Transformación, reveló este lunes que a su esposa, Irma Eréndira Sandoval, el presidente López Obrador le ofreció un cargo como embajadora, una diputación o bien un lugar en un organismo autónomo, no dijo cuál, luego de ser destituida como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En su artículo en el diario La Jornada , titulado Irma Eréndira Sandoval, Ackerman escribe:

"El Presidente le había ofrecido una amplia gama de cargos alternativos, desde embajadora hasta diputada federal o miembro de la junta de gobierno de un organismo autónomo. Ella rechazó estas generosas ofertas bajo el principio de que jamás ha buscado puestos, sino sólo servir a la patria desde sus conocimientos y trayectoria profesional".

De ahí que Ackerman asegura que el gesto serio que el presidente López Obrador mostró en el anuncio de la destitución de Sandoval el pasado lunes 21 de junio no era sino de respeto, "profundo respeto a la dignidad, la independencia y la fortaleza de una mujer de lucha, tal y como el mismo Presidente la definió al inicio de su intervención. Y son precisamente estas características las que le garantizarán a Sandoval un futuro luminoso en sus próximas responsabilidades públicas".

En el video, Sandoval asegura que regresará a la UNAM y no habla de otros cargos. Hasta ahora no había trascendido que el presidente López Obrador hubiera dado opciones u otras salidas a la ahora exsecretaria de la Función Pública.

Ackerman denuncia comentarios y tratamiento mediático misógino contra Sandoval, en especial una caricatura del monero Rapé, y rechaza, como se ha apuntado en espacios de opinión, que su salida se deba a operación o golpeteo en contra de Félix Salgado Macedonio, candidato fallido de Morena en Guerrero, quien ganó la nominación sobre el hermano de Sandoval, Pablo Amílcar, y más tarde la perdió ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por no reportar gastos de precampaña. Su hija, Evelyn Salgado, finalmente se quedó con la candidatura y la gubernatura.

Sandoval salió de la secretaría el lunes pasado y en su lugar quedó Roberto Salcedo Aquino.