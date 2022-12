AMLO olvidó su compromiso de proteger migrantes: López Rabadán

A-AA+

La vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, criticó la política migratoria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha generado un incremento de quejas de los migrantes por violaciones a sus derechos humanos.

Luego de que EL UNIVERSAL reveló que han aumentado en un 44 por ciento las quejas de migrantes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la presente administración federal, la senadora panista lamentó que el gobierno de la 4T no haya cumplido su compromiso de proteger y hacer valer los derechos de quienes llegan a México huyendo de la violencia, la pobreza o la falta de oportunidades en sus países de origen.

"Es claro que empezaron con un discurso y están dando otro, otra política pública. Lo que dijeron cuando esta administración inició es que iba a haber una política pública, una administración en términos de migrantes apegada a derecho, pero solamente lo dijeron en un discurso y después se les olvidó todo", recriminó López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

La legisladora del partido blanquiazul exigió al Instituto Nacional de Migración (INM) que proteja la integridad y los derechos humanos de los migrantes, así como México exige a Estados Unidos que se respete y cuide a nuestros connacionales.

"Este aumento de las denuncias lo que demuestra es que el Instituto Nacional de Migración y las distintas áreas correspondientes una vez que una persona entra a territorio nacional y sigue su ruta aspirando a llegar a Estados Unidos, que estas administraciones del gobierno mexicano no les están protegiendo sus derechos humanos, no están salvaguardando su vida, su seguridad y la de sus familias", enfatizó.

Kenia López Rabadán subrayó que el aumento de las denuncias demuestra que "desafortunadamente, lastimosamente, inhumanamente, se violan los derechos humanos de las personas una vez que llegan a territorio nacional", por lo que insistió en que es un acto obligado que cuando alguna persona migrante pise territorio nacional se puedan proteger sus derechos.