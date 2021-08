AMLO pedirá a UIF revisar conflicto en la UDLAP

Ante el conflicto que vive la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) por el control de sus recursos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que le pedirá a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que revise el caso, y tras esto, que haga una recomendación.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal indicó que este asunto lo está llevando la Fiscalía del estado de Puebla y la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que el Poder Ejecutivo no es autoridad competente, pero indicó que sí pueden hacer una recomendación.

"Vamos a ver cómo ayudamos. (El caso) corresponde a la Fiscalía y entiendo que este asunto lo están tratando en la Fiscalía de Puebla y creo que también en la Fiscalía General de la República", dijo el presidente.

"Pero vamos a pedirle a Santiago Nieto que nos ayude haciendo un trabajo de investigación y nos presente una recomendación, y a partir de eso actuamos. No somos autoridad competente, pero sí podemos hacer una recomendación", aseveró.

A finales de junio elementos de la Policía Estatal ingresaron y resguardaron las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) como parte de una disputa del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkings.

El pasado 16 de julio, un juez federal otorgó una suspensión provisional a favor de los integrantes originales de la Universidad de las Américas Puebla y ordenó la restitución de las cuentas bancarias, derechos de los patronos y del campus.

"Esta sentencia revierte de manera definitiva y clara y ordena la restitución inmediata de todos los derechos no solo de los patronos de la fundación de la UDLAP, también ordena el retorno de las instalaciones, del campus y de las cuentas bancarias de nuestra institución a quienes las teníamos antes de la fecha del 29 de junio día de de la invasión armada de nuestra institución", informó el rector de la casa de estudios, Luis Ernesto Derbez.