AMLO pide a adversarios a actuar con dignidad y no hacer el ridículo

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que la oposición a su gobierno es "fifi" porque no saben cómo defender la democracia, por lo que recomendó a sus adversarios actuar con mucha dignidad y no hacer el ridículo.

Señaló que desde que inició su lucha democrática, en la desobediencia civil pacífica, aprendió a ser opositor, el cual debe tener dignidad y no hacer el ridículo.

"Nuestros opositores, llaman a consumir luz, a prender los focos, a encender la luz y a dormir con la luz encendida, jajaja... Cuando hablo del ridículo me refiero es que un dirigente un opositor tiene que actuar con mucha dignidad".

En su conferencia mañera, en Palacio Nacional, el Mandatario recordó que como opositor en su natal Tabasco bloqueó los accesos a pozos petroleros de Pemex, en demanda para que la entonces paraestatal pagara precios justos a los campesinos por las tierras y por los daños causados por derrames, y fue herido en la cabeza, pero no perdió la dignidad.