AMLO pide a ciudadanía no atemorizarse y salir a votar

Tras el asesinato de candidatos a cargos de elección popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la ciudadanía a no atemorizarse y salir a votar el 6 de junio.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo expresó: "decirle al pueblo que no debemos atemorizarnos y tenemos que participar, salir a votar".

Advirtió que cuando hay abstención domina la mafia de la delincuencia organizada o de cuello blanco.

"Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe", dijo el presidente.

"Cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco, lo mejor es votar, que nadie se quede sin participar", afirmó.

El presidente López Obrador aseguró que hasta el momento no tiene reportes de que por la delincuencia organizada no se permita la instalación de casillas.

Refirió que ayer el INE reportó que no se instalarán casillas en algunos municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres.