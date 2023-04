AMLO pide a EU centrarse en los que distribuyen fentanilo en su país

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que en México no se produce fentanilo, sino que llega de Asia, por las acusaciones de Estados Unidos que aseguran que el Cártel de Sinaloa es el principal traficante de dicha droga, y sobre la infiltración en la organización de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, denominados "Los Chapitos".

"Esa es su visión, nosotros la respetamos, nosotros hemos sostenido que en México no se produce fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México, llega a Estados Unidos, y llega a Canadá, de Asia", dijo.

Aseguró que Estados Unidos debe investigar los cárteles de aquel país que trafican con fentanilo, así como su método de distribución, y no solo enfocarse al Cártel de Sinaloa.

Que revisen sus estrategias antidrogas

Señaló que el gobierno mexicano le planteó al norteamericano que revisen sus estrategias, porque si no se atienden las causas puede desaparecer el fentanilo, pero va a aparecer otra droga. "Que se apliquen programas para atender a los jóvenes, que informen como los daña".

"No hay que estar nada más viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también los cárteles de allá, cómo es que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, que es lo que está haciendo para enfrentar el tráfico de fentanilo en Estados Unidos", aseveró.

Dijo que su gobierno está abierto a cooperar con el de Estados Unidos y sus agencias de seguridad, pero que no se someterán a sus planes como sucedió en sexenios pasados.

"(No se permitirá) que la DEA o la CIA o cualquier agencia de Estados Unidos decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o la Sedena; cooperación sí, sometimiento no", dijo López Obrador.

"Vamos a cooperar con las autoridades de Estados Unidos porque es muy lamentable lo que les está sucediendo por el consumo de fentanilo, son muchos jóvenes, por humanismo, por amistad, por cooperación tenemos que ayudar", refirió.