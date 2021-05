AMLO pide a EU que deje de "entregar dinero a nuestros opositores" como el MCCI

Al manifestar que "es el colmo", el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno de Estados Unidos que deje de financiar a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que estará pendiente de la respuesta que entregue el gobierno de Joe Biden a la carta diplomática que envió la semana pasada sobre este financiamiento.

"Nosotros no aceptamos la simulación, la hipocresía, de que la Embajada de Estados Unidos esté financiando a grupos políticos que están en contra nuestra, que les dan dinero a los intelectuales, a escritores mexicanos", dijo el presidente.

"¿Cómo me voy a quedar callado si esto es una violación a la Constitución? Voy a estar pendiente de la respuesta del gobierno estadounidense porque voy a exigir que se suspenda ese financiamiento. ¿Cómo un gobierno extranjero va a financiar opositores? Ya es el colmo que el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada les entregue dinero a nuestros opositores".

Y agregó: "Queremos que nos responda el gobierno de Estados Unidos si van a seguir dando dinero a esta organización que es opositora abiertamente. Su único propósito es abiertamente es atacarnos".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario señaló que este tipo de financiamiento lo prohíbe la Constitución.

"¿Nosotros vamos a Estados Unidos a meternos en la vida política de ese país? ¿Vamos a financiar a grupos opositores? No. Entonces vamos a seguir, exigiendo que dejen de financiar a estos grupos políticos que están contra nosotros", dijo.