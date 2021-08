AMLO pide a gobernadores electos no ser "tapaderas" de antecesores

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a gobernadores electos que no sean "tapaderas" del mal manejo de los recursos públicos de sus antecesores en el gobierno.

"Los que están llegando que no se conviertan en tapaderas, tienen que denunciar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador criticó que hay gobiernos estatales que no manejaron adecuadamente sus recursos y no tienen para pagar sus nóminas, por lo que dejarán en crisis sus finanzas públicas.

"Lo primero que hago es ver si se les han entregado puntualmente sus participantes, es más se les entregaron hasta por adelantado.

"Los que van a entrar están planteando que ya no les entreguen, porque se van a quedar sin nada".

El presidente López Obrador dijo que ayudará a las entidades, sobre todo con el pago de las nóminas, porque no se puede retener los salarios.

En su pasada gira de trabajo, el Ejecutivo se comprometió a ayudar a Colima y Chihuahua para el pago de sus nóminas ante la crisis financiera que hay en esos estados.