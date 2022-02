AMLO pide a INE se reúna para aumentar casillas para consulta

COLIMA, Col., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que se reúna para que apruebe incrementar el número de casillas para la consulta de revocación de mandato.

En su conferencia mañanera de este viernes en las instalaciones del 29 Batallón de Infantería, López Obrador señaló que el INE podría apoyarse en organizaciones electorales estatales, sociales, e incluso sindicales y empresariales, para que se instalen más casillas para este ejercicio que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

"Ojalá, y sin que se tome como una presión sino en muy buenos términos, le solicito al Consejo del Instituto Electoral que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos, como el apoyo de autoridades estatales, organismos electorales estatales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales, que podrían ayudar para que haya casillas suficientes", dijo el Presidente.

El presidente López Obrador acusó que el costo de cada casilla que se instalará será tres veces más que la consulta para juzgar a expresidentes.

"No creo que me vayan a multar, infraccionar por esto, porque es la verdad, tenemos que defender la Constitución y la democracia", dijo al mostrar el costo que se prevé para la instalación de casillas.

Detalló que en la consulta popular para determinar si se iniciaban investigaciones contra expresidentes, el presupuesto fue de 502 millones de pesos para instalar 57 mil 077 casillas, mientras que para la revocación de mandato se prevé ejercer mil 692 millones de pesos para colocar 57 mil centros de votación.

"Estamos hablando de tres veces y van a instalar el mismo número de casillas, ya van a costar 30 mil pesos el instalar cada casilla. No me quiero quedar nada más con la denuncia porque van a haber municipios donde no van a instalar ni una casilla.

"Es una violación flagrante a la Constitución, si hay un mandato constitucional no pueden alegar que no tienen dinero porque tienen un presupuesto suficiente", aseveró.