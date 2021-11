AMLO pide a Monreal apegarse a las reglas para elegir candidato

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) apegarse a las reglas de su partido para elegir al sucesor en 2024.

"Ya no es de conciliación, hay que apegarse a las reglas, si el estatuto de un partido habla de que se pueden utilizar como procedimiento para elegir candidato las encuestas, pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado", dijo el titular del Ejecutivo.

El fin de semana pasado el coordinador de Morena en la Cámara Alta señaló que no confía en las encuestas que ha hecho el partido porque ha sido víctima de ellas.

"No confío en las encuestas porque he sido víctima de ellas. Cuando no hay transparencia ni método, incluso en quien las hace no confío. Para mí, la encuesta es un método desgastado, desconfiable. Respeto lo que dice el Presidente de la República; no voy a confrontarme con él, ni con la historia. El Presidente es historia", dijo en una visita a las universidades Autónoma de Nuevo León y la de Monterrey.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 28 Zona Militar, el presidente López Obrador señaló que ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado.

"Entonces si no modifican el estatuto me voy, no creo yo, no creo que lo haya dicho, o si lo dijo no lo doy por bueno", dijo el Presidente.

El pasado 15 de noviembre al acudir al informe del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat el senador Ricardo Monreal señaló que establecer reglas claras y un mecanismo confiable y transparente para la selección de candidatos, es la "prueba de fuego" de Morena para el proceso electoral del siguiente año, en el que se renovarán seis gubernaturas.

Dijo que la base fundamental de cualquier gobierno y partido democrático es la designación de candidatos a puestos de elección popular; por lo que hay que cuidar que la contienda interna se lleve a cabo de manera transparente, para que deje satisfechos a todos los aspirantes, a fin de evitar cualquier división o ruptura.

El legislador morenista consideró que el gran reto de la dirigencia y de los órganos internos, entre ellos, el Consejo Nacional de su partido, es fijar bien las reglas "para que no haya pretexto de fugas, de divisiones y de deserciones".

Sostuvo que en el procedimiento de selección de candidatos radica la unidad del movimiento; "la encuesta, para mí, debe ser sólo un insumo de la decisión", pero no resuelve, porque es un mecanismo desgastado y "si no es transparente, si no se aclara y no se firma por todos los aspirantes, me temo que puede resultar en una escisión" interna.