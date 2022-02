AMLO pide a PRI y PAN definir cómo votarán su iniciativa de reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que es tiempo de que el PRI y el PAN -"el PRIAN", como lo llamó- definan cómo votarán la iniciativa de reforma en materia eléctrica.

En conferencia de prensa matutina, en las instalaciones de las 23 Zona Militar, el titular del Ejecutivo federal señaló que en esta discusión "no hay para donde hacerse", por lo que se verá si los legisladores de estos partidos son representantes del pueblo o "empleados de los grupos de interés creados".

"Entonces el bloque conservador tiene que definirse, para decirlo con claridad, el PRI y el PAN, el PRIAN, van a tener que definirse. Todavía no los escucho, pero ya quiero, porque van a tener que decidir por quién va a votar, o por la Comisión Federal de Electricidad o por Iberdrola, así esta.

"No hay para donde hacerse, ahí vamos a ver si son representantes populares o son empleados de los grupos de intereses creados", comentó.