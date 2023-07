AMLO pide a simpatizantes ser respetuosos con adversarios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Luego que la senadora del PAN y aspirante presidencial Xóchitl Gálvez denunció haber sido víctima de agresiones por parte de simpatizantes de Morena en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus simpatizantes a respetar a opositores al gobierno federal, no darles motivo para nada, a no "testerear" (provocar) a sus adversarios ni con el pétalo de una rosa, pues manifestó que no hay nada que temer y que el país, bajo su gobierno, "vamos requetebién".

Y enseguida, en conferencia de prensa matutina, López Obrador mandó besos e hizo con sus manos el símbolo de "amor y paz".

"Para todos, para todos, hay que respetarnos, y ser pues muy partidario de la libertad. Demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha, es como la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria.

"No somos iguales, no hay que darle motivos para nada, y no hay nada que temer, no vamos bien, vamos requetebién, estamos bien y de buenas. Entonces ahora lo que necesitamos es no solo seguir actuado de manera respetuosa, sino debemos de ser más amable que de costumbre, afectuosos, no testerear a nuestros adversarios, ni con el pétalo de una rosa, no tocarlos".

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que son los gobiernos de derecha los que han llevado actos de represión mientras que bajo su gobierno no se ha reprimido a nadie "y esto no lo pueden decir los del bloque conservador".