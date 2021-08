AMLO pide a trabajadores del INE aportar para revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, otra vez, que el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, la senadora panista Josefina Vázquez Mota, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y "los salinistas" se pusieron de acuerdo porque no quieren la consulta de revocación de mandato.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador confió en que con el periodo ordinario, que comienza con la nueva Legislatura el 1 de septiembre, "se resuelva esto".

Acusó también que para que no se realice la consulta de revocación de mandato, en el Instituto Nacional Electoral (INE) "están pidiendo muchísimo dinero".

"Creo que dos mil 500 millones de pesos para que la gente diga: ´no tiene caso, por qué gastar tanto en eso´. Son muy truculentos.

"Cuando tienen a miles de trabajadores; namás con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo; los medianos que aporten el 25 y los de abajo no; los que ganen menos de 10 mil que no. Pero de 10 mil a 100 mil, 25%; y de 100 mil para arriba, la mitad y que no haya comidas ni bebidas, que le bajen a los honorarios y con eso alcanza.

"Y que le pidan apoyo a los gobiernos estatales, que apoyen los gobiernos municipales, que apoyen las organizaciones sociales, que apoyen todos los ciudadanos; no costaría", expresó López Obrador.

El Presidente señaló que pensó que no van a cumplir con la Constitución porque ya está establecido el procedimiento.

"¿No van a cumplir con la Constitución? Nosotros convocamos a ciudadanos para que nos ayuden a hacerlo y lo hacen los ciudadanos. Estoy seguro que no costaría dos mil 500 millones. El INE lo está haciendo porque no quiere que haya democracia", expresó López Obrador.