AMLO pide a Zuckerberg que no permita uso de "bots" en Threads

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- A través de Threads, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al dueño de esta nueva red social Mark Zuckerberg a que no se apuesta por el lucro o se permita el uso de "bots".

En un mensaje, por medio de la cuenta oficial, el Mandatario estimó que sería excepcional buscar un filtro para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación.

"Un atento llamado al dueño de esta nueva red social: En cualquier empresa o gobierno se puede optar entre lo cuantitativo y lo cualitativo; la eficacia y los principios. Ojalá y esta nueva plataforma no apueste al lucro y no se permita el uso de "bots".

Sería excepcional buscar un mecanismo, un filtro, para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación".

La cuenta de Threads "lopezobrador" lleva 33 mil seguidores un día después de que inició en la nueva red social de Zuckerberg, que compite con Twitter.