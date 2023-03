AMLO pide apoyo para campaña conjunta contra drogas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves el apoyo del Consejo de la Comunicación (CC) para que se sumen a la campaña que impulsa el gobierno federal para evitar el consumo de drogas en México, en especial el fentanilo y cristal.

Al encabezar la ceremonia del cambio de presidencia del Consejo de Comunicación, el jefe del Ejecutivo señaló que si es necesario se puede firmar un convenio donde se establezca que una parte sea financiada por el gobierno federal y la otra por el Consejo de la Comunicación.

"Les voy a hacer una propuesta porque es algo extraordinario lo que ustedes han aportado y pueden seguir aportando. Si me preguntan, como Presidente, cuál es su preocupación, o cuáles son sus preocupaciones principales, entre ellas estaría el que podamos reducir el consumo de drogas, esa es una de mis preocupaciones", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, se escuchó un grito de "Cuente con ello".

"Que bueno que nos aceptan el compromiso, Jesús (Ramírez, vocero de Presidencia) les daría el contexto, pero ustedes son creativos, ese es su trabajo por eso, si con la creatividad del Consejo de la Comunicación, con los medios, que nos podemos quedar de acuerdo, firmar un convenio donde una parte del tiempo sea aportación de la Cámara y otra parte pudiéramos comprar tiempo.

"Firmamos un acuerdo con ese propósito 'No al consumo de las drogas' e informar del daño que causan y esta es información para los jóvenes, información para la familia; hay muchas cosas que ni siquiera en la familia sabemos no tenemos toda la información. Entonces sí tenemos esto como una cuestión prioritaria va a tener un efecto muy positivo", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que si se logra evitar el consumo de drogas como el fentanilo se salvarán muchas vidas también que arrebata la violencia.

"Si nosotros logramos que no se incremente el consumo de estas drogas vamos a salvar muchas vidas, pero también vamos a poder reducir los homicidios en el país porque la mayor parte de los homicidios, de los asesinatos en México tienen que ver con el enfrentamiento de los grupos de la delincuencia organizada y de manera especial por el enfrentamiento que se produce entre estos grupos por la venta, por el narcomenudeo".