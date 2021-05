AMLO pide entendimiento y no pelea con EU en reunión con Harris

En el arranque del encuentro virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que debido a que se comparte una frontera de más de tres mil kilómetros, en vez de pelear entre ambos países, se debe de buscar el entendimiento.

Al inicio del encuentro bilateral en el que se permitió la presencia de la prensa, López Obrador señaló que debido a que las relaciones entre México y la Unión Americana pasan por un buen momento, ya no cabe la frase que se le adjudica a Porfirio Díaz de "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos",

sino que ahora es: "Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos", lo que hizo que Kamala Harris riera.

"Mucho gusto, celebro este encuentro, espero que sea una relación permanente, constante. Creo que fue muy buena la petición y nosotros agradecemos que el presidente Biden le haya comisionado vicepresidenta para atender el tema de la migración. Esto significa que es un tema que le importa mucho al presidente Biden porque decidió nombrarle a usted, comisionarle a usted, vicepresidenta de Estados Unidos, para tender este asunto que es desde luego de todo nuestro interés.

"Por las relaciones políticas, históricas, de amistad a veces de diferencias, pero tenemos una frontera que nos une de más de 3 mil kilómetros y tenemos que buscar el entendimiento, no pelearnos.

"Le comentaba yo en la pasada reunión que tuvimos con el PB, que cuando no eran del todo buenas las relaciones entre México y Estados Unidos, se le atribuye al presidente Porfirio Diaz la frase según la cual se decía ´Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos´; ahora podríamos decir mucho mejores relaciones, ´Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos´

"Nos vamos a seguir entendiendo, tenemos muchas cosas en común y estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria y nosotros vamos a ayudar, eso es lo que puedo decirle, pueden contar con nosotros, tenemos una propuesta específica que creo puede ser conveniente, pero lo dejaría para después de su intervención", declaró López Obrador.

En tanto, Kamala Harris señaló que ambas naciones comparten valores de dignidad y respeto, así como nexos de amistad y una historia larga y compleja, pero dijo que se tiene que hacer el trabajo que se requiere para tener una alianza productiva y afianzar el progreso logrado en el pasado por lo que "nuestra asociación no puede ser más importante en el día de hoy".

Indicó que se necesita trabajar de manera conjunta para enfrentar el problema de la migración que llega de los países del Triángulo del Norte.

"Nuestras naciones están enfrentando al Covid y a las repercusiones económicas de la pandemia y al repunte en el número de migrantes que llegan a nuestra frontera sur, debemos luchar contra la violencia, corrupción y la impunidad, es de interés mutuo para nuestros países brindar asistencia inmediata al triángulo norte y enfrentar las causas de fondo de la migración, usted lo entiende.

La vicepresidenta señaló que la intención del gobierno de Estados Unidos es la de trabajar de forma tal que tengamos un enfoque internacional en el interés mutuo, en el interés global de enfrentar los problemas subyacentes en el Triángulo Norte y tener una estrategia amplia, queremos trabajar con instituciones internacionales, con naciones de todo el mundo, con el sector privado y organizaciones comunitarias.

"Creo que hay un punto más que comparten nuestros países y es la convicción que juntos podemos progresar y podemos crear y desarrollar un sentido de esperanza en el Triángulo Norte, así que señor presidente es un honor reunirme con usted, espero verlo en persona en junio y le agradezco acompañarnos", agregó.