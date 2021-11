AMLO pide esperar informe de inundación en Tula

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que este lunes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dé a conocer un informe técnico sobre el desbordamiento del Río Tula, Hidalgo, el pasado 6 de septiembre, que provocó la inundación de un hospital del IMSS y la muerte de 14 personas.

"El informe decía que llovió mucho, no solo en Tula sino en todo el Valle (de México); van a explicarles con datos qué fue lo que sucedió, es un dictamen técnico bastante profesional, no son especulaciones, es una investigación que se hizo", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

"Soy responsable, pero no soy culpable, pienso que debería de conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió", declaró.

"Estuve el día de la tragedia, sobrevolé; fue una inundación fuerte e inesperada, muy lamentable lo del hospital. Yo creo fue lo más doloroso y tomamos medidas para apoyar desde el principio. Acabo de regresar; hace como 15 días estuve de nuevo y nos reunimos en Tula, se analizaron las causas, tenemos un dictamen de la Comisión (Nacional) del Agua que explicó el porqué de la inundación, a que se debió, le voy a pedir a Jesús que entregue el informe de esto", añadió.

El presidente López Obrador dijo que habrá justicia para las víctimas y si la autoridad considera que hubo funcionarios responsables o negligencias, se tienen que castigar porque ya no es el tiempo de antes.