AMLO pide esperar para fijar reglas en Morena rumbo al 2024

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta el señalamiento del canciller Marcelo Ebrard, quien pidió fijar ya las reglas para las "corcholatas" de Morena rumbo a las elecciones 2024, pero recordó el manejo de los tiempos en política.

"Eso en su momento, si pero hay que esperar, es muy importante, por ejemplo, para los jóvenes, primero que sepan la importancia que tiene el manejo de los tiempos en política, política es tiempo".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo aseguró qué hay dos elecciones en puerta, Estado de México y Coahuila, que son elecciones locales, pero tienen una repercusión política en lo nacional.

"No puedo opinar de ese tema, de esa cuestión, solo esperar. Como decía aquel entrenador, Bora Milutinovic ´yo respeto, yo respeto´".

En conferencia, el mandatario señaló que es importante que todos se expresen y que en definitiva se termine con el tapado, con el dedazo, que se termine con la compra del voto, con los candidatos impuestos por los medios de información, que ya no se fabriquen telenovelas.

"Y es muy importante que se termine en definitiva para siempre los fraudes electorales".

El Canciller respondió al dirigente de Morena, Mario Delgado, que se requieren reglas claras para la definición del candidato del movimiento a la presidencia en 2024.

"Si está preocupado... él habla de evitar rupturas, evitar conflictos y yo creo que tiene razón. Pero eso lo logras cuando hay reglas claras; cuando no hay reglas, hay ausencia de reglas, entonces es la ley de la selva", expresó en respuesta a la entrevista de Delgado con EL UNIVERSAL.