AMLO pide perdón al pueblo Yaqui por injusticias en su contra

A nombre del Estado mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa al pueblo Yaqui por las agravios, injusticias y marginación que durante décadas padeció esa etnia del país.

"Ese régimen ha quedado atrás. El Estado mexicano no debe permitir nunca más la marginación, el abuso y las injusticias en contra de los yaquis ni de ningún grupo otro étnico o cultural de nuestro país.

"Por ello ahora venimos a refrendar nuestro compromiso de hacer justicia a los pueblos yaquis, primero deseamos ofrecerles perdón por los crímenes de Estado que cometieron contra sus antepasados sobre todos en el porfiriato, aunque no sólo durante esa dictadura", dijo.

En la ceremonia de reconciliación en el Pueblo de Vicam, a la cual asistió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como invitado de honor, el presidente López Obrador dijo que en la medida de lo posible su gobierno reparará el daño que se ha cometido a los pueblos yaquis destinando recursos del Presupuesto público.

Explicó que se invertirían más de 11 mil millones de pesos en tres proyectos claves, así como programas del Bienestar: el regreso de 20 mil hectáreas de tierras al pueblo Yaqui, la construcción de un acueducto de 160 kilómetros de agua potable y un distrito de riego para la producción agrícola.

Durante la ceremonia, el mandatario recibió una iniciativa de reforma que autorice es de esos pueblos pidieron que adopte y la envíe al Congreso de la Unión, porque ya ha sido avalada por integrantes de pueblos originarios y afrodescendientes que luchan por el reconocimiento de sus territorios y una reparación por los agravios históricos.

El presidente López Obrador expresó su beneplácito de que el gobernador de Sonora sea Alfonso Durazo Montaño, quien dijo que estará pendiente que sus compromisos se cumplan y no queden pendientes.

"Lo hago porque ya lo expresé, porque es un acto de justicia a sus antepasados, los yaquis, es un acto de justicia a todos los pueblos indígenas de México, la verdad más íntima, más entrañable, de nuestro país y nuestra nación, pero también lo hago por mis convicciones, porque he sostenido que por el bien de todos primero los pobres", dijo.