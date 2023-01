AMLO pide que nuevos consejeros del INE "sean gente decente"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Previo al proceso de renovación de consejeros electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que sean gente decente, honrados, íntegros, verdaderamente demócratas que no sean como los que están en el INE.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo aseguró que si hay gente muy buena, integra que pueda formar parte del instituto electoral.

Recordó que a los consejeros electorales lo escogían los oligarcas para que actuaran como sus empleados, pero hay gente libre, verdaderos demócratas, incorruptibles y con honestidad.

"Que sean afines a la libertad a la democracia, a la honestidad, porque los que están no son honestos, eso es lo que buscamos, que sea gente incorruptible".

Puso de ejemplo la parcialidad de las autoridades electorales al recordar que en elecciones intermedias el INE y el Tribunal que le quitan la candidatura a Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y a Raúl Morón, en Michoacán, ambos de Morena, porque no declararon a tiempo 40 mil pesos.