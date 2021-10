AMLO pide que se promueva la medicina tradicional porque "es eficaz"

Al destacar el respeto que merecen los pueblos originarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se permita la conservación y se promueva el uso de la medicina tradicional.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador refirió que la medicina tradicional es eficaz.

"Me consta. En el campo he visto cómo los curanderos tradicionales curan a quienes los muerde la culebra, los pica la culebra, con hierbas y les salvan la vida a la gente porque los atienden pronto; saben qué hierbas y les dan sus pócimas y su torniquete.

"Le abren la herida para sacarle el veneno. Saben perfectamente; me ha tocado verlo", expresó López Obrador.

Refirió que IMSS Bienestar y la Subsecretaría de Salud, a cargo de Hugo López-Gatell, tienen un programa con los médicos tradicionales, también llamados "curanderos".