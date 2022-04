AMLO pide revisar bien los daños causados por Lozoya a Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio la instrucción de que se revisen bien "y no a la ligera" los daños patrimoniales causados por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que además de que debe de reparar el daño el erario por estos dos casos, Lozoya también debe informar de los sobornos que se entregaron a legisladores del PAN para aprobar la reforma energética.

"Yo creo que lo estaban considerando como daño lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya, por eso se hablaba de 10 millones de dólares. Pero la instrucción que di es que se revise bien sobre daños patrimoniales, si existen, que no se hagan las cosas a la ligera", dijo.

"En el caso de Lozoya, ¿La reparación del daño también es eso, que compruebe los 'moches'?, se le cuestionó.

"También, son las dos cosas: la reparación del daño y que dé toda la información y las pruebas sobre los sobornos que entregaron para llevar a cabo la reforma energética, que es por esa reforma energética que estamos presentado la iniciativa de reforma constitucional", respondió.

En Palacio Nacional, López Obrador acusó que esa reforma energética se llevó a cabo para beneficiar a grandes empresas extranjeras.

"(La que representa) el señor de ayer, de antier (el cabildero) de la empresa Enel, es el que presentó el amparo para que no se turbinara en las hidroeléctricas del Grijalva y para que se siguiera inundando Tabasco, creo que es una de estas empresas".