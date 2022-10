AMLO pide revisar reforma sobre cuentas abandonadas en bancos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Senado analizar con cuidado la minuta aprobada por la Cámara de Diputados para disponer de recursos abandonados en instituciones financieras, porque en lugar de que ese dinero se destine a la seguridad, lo ideal es que fueran para programas sociales.

"Pido con todo respeto al Poder Legislativo que informen y que se profundice más sobre el tema, todavía tiene que ir al Senado, porque parece que lo confiscado un porcentaje es para la Federación, otro para los estados y la seguridad.

"Y yo diría no, que sea para personas con discapacidad, para adultos mayores y para la salud".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario dijo que ayer se armó un lío en redes sociales responsabilizándolo de que ahora quería "confiscar cuentas bancarias".

"Para empezar es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia, se aprobó por unanimidad y como me echan la culpa de todo, yo pido con todo respeto al poder legislativo que informen...".

"Y cuando empezó la campaña está de que todo es culpa de nosotros; hubo uno que puso no tiene llenadera el Presidente, porque el propósito es siempre siempre afectarnos mucho".

El Jefe del Ejecutivo señaló que no es para presumir, pero se cuenta en caja como medio billón de pesos, no es que estemos desesperados.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía explicó que el espirito de la ley es que esos bienes financieros, cuentas de la delincuencia que no son reclamadas por grupos delictivos, se puedan recuperar y usar una parte para temas de beneficiencia y otros para seguridad.

"No es apropiarse de ninguna cuenta sino bienes que no son reclamados, en tema de extorsión hay 14 mil millones de pesos, son recursos que se les quitan o se bloquean, por ello la idea es que apoyen al país a un fin lícito".