"AMLO pidió a 'corcholatas' y senadores alcanzar acuerdo político"

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reveló que el pasado viernes tuvieron una grata visita a Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se habló de la sucesión presidencial y dijo que gran parte del mensaje del titular del Ejecutivo versó en la esperanza de alejar cualquier ruptura en el movimiento que él fundó.

En un artículo para EL UNIVERSAL, Monreal Ávila dijo que López Obrador les dijo que para lograr que la encuesta rumbo a la sucesión presidencial fuera creíble y aceptada, y se pudiera alcanzar un acuerdo político fundamental, se basaba en alejar cualquier ruptura en el movimiento.

"Gran parte de su mensaje se refirió a su esperanza de alejar cualquier ruptura en el movimiento que él fundó, y del cual somos parte, para lograr que la encuesta rumbo a la sucesión presidencial fuera creíble y aceptada y que, por encima de ella, en los próximos meses se pudiera alcanzar un acuerdo político fundamental para orientar el proceso y a quienes estamos inmersos en él", dijo el senador de Morena en su texto publicado este 1 de mayo.

Agregó que después de haber superado el Covid-19 por tercera ocasión, el presidente López Obrador se mostró con una lucidez plena, construyendo e hilando frases de una narrativa excepcional, pero no sólo eso, sino también realizando un balance acerca de la transformación que encabeza, así como de los retos pendientes y los desafíos que aún no se vencen. "Sus frases eran determinantes y, sobre todo, mostraban una claridad y una postura política inamovibles sobre las perspectivas y el futuro del país".

Explicó que observaron a un mandatario animado, de buen humor, consciente de lo que está pasando en México, preocupado, y ocupado, por la unidad del movimiento y la prosperidad de la nación.

"El llamado que oportunamente está realizando el Presidente es atendible y correcto. Y, como principal conductor y constructor de la más importante expresión política que se haya observado en las últimas décadas, es visionario", refirió.

Afirmó que está convencido de que algo ocurrió en estos días en que por tercera ocasión el Presidente venció al coronavirus: "Su mensaje conciliador, unitario, con perspectiva de futuro, en el que me incluyó después de dos años de no encontrarme con él, sirve ahora como una brújula política para quienes, como parte del proceso descontrolado de la sucesión anticipada, se desviaron del rumbo que necesitamos seguir para consolidar el cambio de régimen en el país".

"Siempre lo he dicho y lo reafirmo: El liderazgo del presidente y su sola palabra tienen una gran influencia en quienes conformamos el movimiento. Solo él es capaz de unificar algo que parecía resquebrajado y dividido. Su fuerza moral nos permitirá alejarnos de cualquier tentación individualista, y recordar que ninguna pretensión individual debe estar por encima del bienestar colectivo. Tales fueron las ideas, el mensaje y la ruta que se establecieron en el encuentro de reconciliación que tuvo lugar la semana pasada en Palacio Nacional", escribió Monreal.

Explicó que los senadores Morena, Partido del Trabajo, Partido Encuentros Social y Partido Verde tuvieron la oportunidad de saludar al presidente López Obrador en un recinto histórico de enorme belleza y significado, el sitio en donde se redactó y promulgó la Constitución liberal de 1857, que contiene símbolos de la fraternidad y del pensamiento filosófico de los hacedores de este trascendental documento.