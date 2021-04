AMLO presume logros de su gobierno, pese a veda electoral

Pese a la veda electoral y que ya fue apercibido por el INE para no hacer propaganda gubernamental, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presumir los logros de su gobierno ahora en favor de los trabajadores.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que en su gobierno junto con el sector empresarial y el sector obrero se acordó una nueva Ley Laboral, que entre otras cosas permite que los trabajadores elijan libremente a sus representantes sindicales.

"Se logró con el apoyo del sector empresarial el aumento al salario mínimo que estaba en los suelos, el salario se ha incrementado desde que estamos en el gobierno más de 40%, algo que no sucedía en décadas, y esto fue producto del acuerdo con el sector obrero y empresarial".

Expresó que se reformó la ley para aumentar las pensiones a los trabajadores al momento de su retiro al aumentar el porcentaje de las cuotas que aportan los empresarios.

"Se logró una reforma importante en el Infonavit para que los trabajadores no solo tengan más acceso a los créditos a la vivienda sino más libertad para decidir que hace con esos créditos... utilizarlo para comprar un terreno, comprar una casa, para hacer su casa, para lo que le convenga más y administrar ".

Destacó que ahora se logró hacer a un lado la simulación la subcontratación que se llevaba a cabo para no reconocerles derechos a los trabajadores y prestaciones, además con esa reforma el reparto de utilidades aumentará en 157 mil millones de pesos, es decir, 100 mil millones de pesos más para los trabajadores, "esto es justicia labora".

Agradeció al sector obrero y empresarial por esta actitud solidaria para ayudar a que tengamos crecimiento y progreso con bienestar y justicia.