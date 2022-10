AMLO presume "muy buena relación" con Sheinbuam, Ebrard y Adán

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que con "las corcholatas presidenciales" –Claudia Sheinbuam, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández- tiene muy buena relación que los tres que son como sus hermanos.

"Yo no le doy instrucciones a Claudia porque ella es la jefa de gobierno, fue electa de manera democrática. Tengo eso sí, una buena buena relación con ella, y para que no se vaya a mal interpretar, como tengo muy buena relación, son como mis hermanos, Marcelo y Adán, y ella, ósea, tengo dos hermanos y una hermana, para que se interprete bien".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador refirió que tanto con la jefa de gobierno, con el Canciller y el secretario de Gobernación hay cariño parejo.

"¿Hay cariño o no hay cariño? Si hay cariño parejo".

"Los tres y otros que no menciono aquí, todos, los tres son muy buenos servidores públicos y Claudia es muy buena servidora pública".

La declaración del Ejecutivo se dio luego de que en la mañanera se le pidió su intervención con la mandataria capitalina en el caso de una unidad habitacional de Tlatelolco que presenta hundimientos y problemas con sus propietarios.

"Primero yo no le doy instrucciones, pero si tengo buena relación con ella y para el problema que están planteando en beneficio de las familias es que Claudia lo atienda, y le voy a pedir que se ocupe y estoy seguro que lo puede resolver", dijo.