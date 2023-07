AMLO propondrá otra vez que GN forme parte de Sedena: Rosa Icela

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- Uno de los retos del gobierno federal es buscar cómo mejorar la percepción ciudadana sobre la seguridad en el país, ya que la actual es que no hay avances en el combate a la violencia, señaló Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el Foro Seguridad, Paz y Justicia, de los trabajos para el diseño del Proyecto de Nación 2024-2030, culpó a los medios de comunicación por la información que publican al respecto.

"Trabajar para mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad, ya vieron cuántas cosas hacemos, no es la secretaría, es todo el gabinete, y ya ven todo lo que siempre se publica y se sabe afuera, es como si estuviéramos inmóviles y no hiciéramos nada. Por eso tenemos que trabajar más para mejorar la percepción ciudadana", comentó.

También confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa al Congreso, para proponer nuevamente que la Guardia Nacional (GN) sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo anterior, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional, el pasado 18 de abril de este año, cuando invalidó diversas reformas que otorgaban el control administrativo y operativo de la GN a la Sedena.

"El primero de septiembre de 2024, se presentará una nueva iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, confiamos en que esta reforma será aprobada por la nueva legislatura, con el apoyo popular, porque con el apoyo popular tendrá las dos terceras partes de representación, y será una prioridad para la construcción de paz y seguridad en el país", dijo la funcionaria federal.

Añadió que aún sin reforma, la Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, formación y el respaldo de la Sedena, "de esta manera sus elementos mantendrán su disciplina y profesionalismo, sus salarios, prestaciones, ascensos".