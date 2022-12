AMLO propone incluir temas de protección animal en libros gratuitos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso contemplar incluir temas sobre protección de animales en los nuevos libros de texto gratuito.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa mañanera sobre la existencia de estrategias para evitar el abandono y maltrato de animales de compañía, el presidente López Obrador propuso de manera informal que se aborde el tema a través de los libros de texto gratuito que se distribuyen en escuelas de nivel básico en México.

"En el asunto de la protección a los animales, que los contenidos a los nuevos libros de texto ya se incluyan estos temas" señaló el presidente.

Ejemplificó que en años anteriores, en dichos textos no se hablaba de temas relacionados sobre el sexo, pero que en la actualidad ya no es así, por lo que podrían también implementarse temas como el de la protección a los animales.

"Antes, en los libros de texto no se podía hablar de asuntos relacionados con el sexo, ahora no, ahora ya parece, se ha ido avanzando en ese sentido, pues lo mismo, ir incorporando estos temas".