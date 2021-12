AMLO propone que 10 encuestadoras realicen revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en caso que el INE decida continuar con "prácticas dilatorias" y pretenda no realizar la consulta de revocación de mandato, se podría pagar a 10 encuestadoras y que estas pregunten a los ciudadanos si desean que el Ejecutivo federal continúe o no en el cargo.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal señaló que el pago de estos encuestadores podría salir de cooperación de la población o "en una de esas lo hacen de manera voluntaria".

Propuso que si se lleva a cabo ese mecanismo, los resultados podrían darse a conocer en su mañanera.

"Si pasara el tiempo con tácticas dilatorias, entonces para atemperar el agravio o para llevar a cabo un desagravio de la democracia, los ciudadanos podrían llevar a cabo la consulta, o buscar mecanismos", dijo el presidente.

"A ver, 10 encuestadoras, 10 de las de más antigüedad y credibilidad, 10 y hacemos una cooperación para pagarles, y en una de esas lo hacen de manera voluntaria, y a ver qué dicen a la pregunta, igual la misma pregunta, "¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie? Nada más sí o no; que continúe, sí, que se vaya o que no continúe y damos a conocer aquí los resultados", planteó.

En el salón Tesorería, el Mandatario federal señaló que se tiene que dejar el precedente porque "van a cambiar esos consejeros, ni modo que sean eternos, van a tener que irse un día y va haber otros que pueden ser rectos íntegros, democráticos, auténticos".

"Bajo cualquier circunstancia tiene que quedar vigente (la consulta) para que cualquier Presidente tenga que someterse al escrutinio público, al gran jurado, a la voluntad del soberano, del pueblo que es el que manda no los grupos de interés creados, como estaban acostumbrados que ellos hacían arriba, en la cúpula lo que querían y el pueblo no contaba, nada más lo usaban para legitimarse en el poder y volteaban a ver el pueblo cuando necesitaban los votos, solamente en eso", acusó.