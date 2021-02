AMLO quiere pasar a la historia como "El presidente de la Salud"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le gustaría pasar a la historia como "El presidente de la Salud".

En su conferencia de prensa, al titular del Ejecutivo se le preguntó: ¿A usted le gustaría pasar a la historia como el presidente de la Salud, como el presidente que dignificó el sistema de salud para todos los mexicanos?.

-"¡Pues claro que sí!, es algo fundamental, el derecho humano, el derecho a la salud, garantizarlo es un gran logro, como el derecho a la educación, al trabajo, a un salario justo, al bienestar, el derecho a la felicidad, al bienestar material y al bienestar del alma, claro que sí".

El presidente López Obrador dijo que se siente muy orgulloso de participar con un equipo de trabajo y con el apoyo de millones de mexicanos en una transformación.

"Me llena de orgullo como la gente que antes era ignorada, discriminada, ahora tiene un papel relevante en la vida pública, son los protagonistas principales".

No obstante, reconoció que este proceso está lleno de obstáculos que hay que ir "brincando", pero lo más importante es no cansarse, sus adversarios los corruptos apuestan como estrategia a que "nos desmoralicemos y aceptemos que no se puede o que hay que transar, no nada, seguir adelante, transformando, y haber quien se cansa primero".

El presidente López Obrador dijo, parado en un pie, que el principal problema de México es la corrupción, pero confió en salir adelante.