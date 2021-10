AMLO rechaza compararse con Cárdenas y héroes nacionales

Por plantear la defensa y nacionalización del litio, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó compararse con el general Lázaro Cárdenas, quien llevó a cabo la expropiación petrolera, y con otros héroes nacionales.

"No. Yo admiro mucho a los héroes nacionales y son muy grandes, son gigantes, Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, un gigante; porque la grandeza de los hombres no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. El general Cárdenas, otro gigante; lo nuestro es menos trascendente, ellos dieron hasta su vida", señaló en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

López Obrador también destacó la fortaleza del expresidente Benito Juárez de no rendirse, de no claudicar ante la invasión francesa.

"Juárez resistió a los conservadores de entonces, la invasión; murieron sus hijos en el extranjero y no los pudo ver, grande, grande. Madero, apóstol de la democracia, un santo cívico, partidario de las libertades, el presidente con más vocación democrática, atacado por la oligarquía (...) padeciendo una prensa golpista, intelectuales abyectos, resistiendo y actuando siempre de buena fe, porque era un hombre bueno que no merecía lo que le hicieron", refirió.

"El general Cárdenas, muy grande, por eso también lo cuestionaron mucho y él actuó con mucha prudencia, por eso no hay comparación", expresó.