AMLO rechaza ir con Santiago Creel a visitar a la ministra Piña

El presidente Andrés Manuel López Obrador "bateó" al diputado Santiago Creel (PAN), quien ya había aceptado el reto de gestionar la desaparición de un fideicomiso del Poder Judicial de 20 mil millones de pesos y destinar esos recursos a becas de estudiantes pobres, al considerar que el panista estaba manipulando.

"Me mandó a decir Creel que me acompaña a ver la presidenta de la Corte, no, y que además, fíjense la manipulación y la mentalidad de esta gente, que quiero perjudicar a las familias de los trabajadores del Poder Judicial.

"¿Cómo se les va a perjudicar? Si desaparece ese fideicomiso y se respeta la Constitución ganarían lo mismo que yo... Ya para que hablar con Creel, que siga su camino, ahí la lleva, va a tener votos de los ministros, es más ya los tiene, se rayó".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo recordó que invitó al presidente de la Cámara de Diputados a hacer la gestión para que desaparezca el Fideicomiso de 20 mil millones de pesos del Poder Judicial de la Federación.

"Porque los ministros de la corte ganan 600 mil pesos mensuales, en general, se dan la gran vida y violando la constitución, los ministros de la SCJN violan la constitución. Pero como son sin interés sus sueldos los defienden con todo hasta con la abyección".

Criticó los sueldos de los ministros cuando un trabajador inscrito en el IMSS gana en promedio 15 mil pesos mensuales.

"Ahora ellos ganan 50 veces más que lo que gana un trabajador promedio, ¿eso es justicia? ¿Se le puede llamar SCJN?", fustigó.