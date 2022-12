AMLO rechaza que haya más puntos de venta de "huachicol" que gasolineras

A-AA+

Al manifestar que "ya no hay estos expendios", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este martes que haya más puntos de venta de gasolina robada –"huachicol"- que gasolineras instaladas legalmente, como señala la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que se cuenta con el apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) para combatir el robo de combustible.

Acusó que en gobiernos pasados había una mafia tolerada en el robo de combustible que sumaban 80 mi barriles diarios.

"No es cierto, no es cierto. Tenemos el apoyo constante dela Secretaría de Marina, de Defensa, pues están los datos sobre las tomas clandestina que se atienden constantemente y sobre todo los resultados. Se robaban 80 mil barriles diarios, pero era una mafia tolerada.

"Ahora ya no hay estos expendios. Cuando nosotros entramos al gobierno, y esto es de dominio público, en la carretera de Puebla, y de Puebla a México en las noches había gentes con foquitos indicando de que ahí se vendía 'huachicol'. Se llegó al extremo de que en el aeropuerto que estaba construyendo en Texcoco, todo el combustible que utilizaban era 'huachicol'", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal difundió una gráfica en donde se indica que el combate al robo de combustible continúa arrojando resultados alentadores puesto que de 72 mil barriles que se robaban por día a principios de diciembre de 2018 se ha rebajado a 5-6 mil barriles, es decir, 92.2% menos.

Señaló que esto ha representado un ahorro estimado del 1 de diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2022 es de 236 mil 134 millones 691 mil 196 pesos, lo que equivale un ahorro diario de 165 millones 013 mil 760 pesos.

Esta mañana, EL UNIVERSAL informa que el "huachicol" no para y de acuerdo con empresarios gasolineros, a la fecha existen poco más de dos puntos de venta de petrolíferos ilegales por cada estación de servicio en el país.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) estima que hay 30 mil lugares que comercializan combustible robados a Petroleros Mexicanos (Pemex), en tanto que el parque de gasolineras con permiso vigente es de 13 mil 248.