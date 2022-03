AMLO rechaza responsabilizar a gobernador de Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se responsabilice al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri (PAN), de la violencia registrada el sábado en el estadio La Corregidora durante el partido entre Gallos Blancos y Atlas.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal destacó que el mandatario local haya reconocido fallas en la seguridad del partido de futbol y afirmó que está haciendo su trabajo y "además está informando bien".

"Nosotros nos vamos a responsabilizar al gobernador, él está haciendo su trabajo, además está informando bien. Debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales sin afanes de censura, se repite mucho el 17, en San José de Gracia es 17 fusilados según las redes y el inicio de toda la información en redes, y en el caso de Querétaro son 17. Entonces ver las cosas con mucha objetividad, no hacer apología a la violencia y no estar pensando que si hay violencia se van a beneficiar nuestros adversarios, apostar a la violencia, no, tenemos que apostar a la paz", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal expresó que le "da gusto que el gobernador haya reconocido que hubo fallas" en la seguridad ante un encuentro deportivo de esta magnitud.