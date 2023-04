AMLO recomienda a su "sucesora o sucesor" comprar un banco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su último libro recomendará a su "sucesora o sucesor" comprar una banco, que el gobierno tenga una aseguradora, pero sobre todo una reforma al Poder Judicial de la Federación.

El mandatario expuso que por falta de tiempo ya no pudo ahondar en esos temas.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador recordó que a mitad de sexenio escribió "A la mitad del Camino" donde hace un recuento de sus primeros tres años de gobierno, pero en lugar de continuar esa obra, hará un repaso desde que empezó su lucha por la democracia, pensando en los jóvenes, y además explicará que es el humanismo mexicano.

Voy a dejar algunas recomendaciones para el futuro, ya lo pensé, porque no me dio tiempo y no hubiese estado mal que el gobierno hubiese adquirido un banco grande, por ejemplo esto de Banamex, yo ya no quise por el tiempo, pero porque el gobierno no tiene su banco, porque tenemos que pagar tanto de comisiones".

En el mismo caso cuestionó que el Gobierno debería tener su Aseguradora, porque se pagan pagamos millones en seguros y se deben buscar ahorros.

"Otra cuestión que debería ventilarse sin meternos a vulnerar la autonomía del Banxico es saber cómo se manejan los 200 mil millones de doladores de la reserva y decirle a quien vaya a quedar, recomendarle, no te olvides de reformar al Poder Judicial porque ahí hay un problema".

Señaló que una recomendación básica es no permitir la corrupción, porque hay muchos adversarios que ya están contando los días porque quieren que "ahueque el ala, que no confíen en eso, no vaya a salir alguien más radical, yo soy bastante fresa, ya estoy aburguesado".