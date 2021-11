AMLO recomienda al INE aplicar un "plan de austeridad republicana"

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al INE aplicar un "plan de austeridad republicana" ante el recorte de casi 5 mil millones de pesos de prepuesto de 2022 que -de acuerdo con el organismo electoral- pone en riesgo la organización de la revocación de mandato.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que el consejero presidente Lorenzo Córdova está en su derecho de acudir ante las instancias legales por el recorte que hizo la Cámara de Diputados a su presupuesto, pero en su opinión el organismo si tiene recursos para la revocación de mandato.

"No comparto, ellos tienen recursos suficientes. Además, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen el sueldo, ganan el doble que lo que gana el Presidente, se rayan".

El presidente López Obrador dijo que los consejeros electorales deberían "bajarle" al gasto de viáticos, a las comidas, a los vinos y a los gastos superfluos, es austeridad republicana.

Señaló que para el próximo año el INE tendrá un presupuesto de 19 mil millones de pesos "¿cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho cuando llegamos nosotros la Presidencia ejercía 3 mil 600 millones y ahora 600 millones de pesos, y trabajamos muy bien sin ningún problema".