AMLO recuerda a Jorge Arvizu "El Tata"

Al recordar que es hora del desayuno, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó esta mañana a Jorge Arvizu "El Tata", y su frase emblemática de "¡Quiero mi cocol!", y destacó que fue de los pocos famosos que expresó su apoyo al movimiento de transformación en México "desafiando a todos".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que "El Tata" era un gran actor y una persona llena de sentimientos.

"Hay un hombre, un actor que quiero recordar y que estos momentos sean en homenaje a su persona. El compañero Arvizu 'El Tata', ese hombre, Jorge Arvizu, ese hombre, que imitaba las voces de 'Don Gato y su Pandilla', entre otras cosas. Ahora que hable del desayuno, 'que quería su cocol', ese hombre, desafinado a todos, porque trabaja como actor y dependía de un medio de comunicación fue de los pocos que en su momento expresó su apoyo, él y su esposa ya mayores, en favor de la lucha por la trasformación de México y me acuerdo de él y se me había olvidado hacer una mención.

"Este señor, un gran actor, además, pero una gran persona llena de sentimientos, tenía una voz peculiar. Benito era el más simpático", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario lamentó que el actor se haya adelantado, pero señaló que como él "muchos, millones de mexicanos fueron precursores. No nos vamos a olvidar de ellos, y lo más importante es que no les vamos a fallar".