AMLO recuerda audio de Lorenzo Córdova y lo llama "racista"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova al señalar a que "un racista" no puede ser presidente del organismo electoral.

"Cómo voy a querer yo al que está ahora, Lorenzo Córdova, solo un asunto, no hablemos de lo que gana, de sus viajes y sus viáticos, sino del racismo, ¿cómo va a estar un racista de presidente del Instituto Electoral? ¿Qué no el racismo es lo opuesto a la democracia?

El presidente López Obrador instruyó a su equipo para que se transmitirá una llamada de Córdova luego de reunirse con comunidades indígenas y emitió comentarios racistas y burlas.

"¿Ese es el principal demócrata?, no, el ´INE no se toca´", ironizó el Mandatario.

Sobre el señalamiento de Córdova de que la democracia no está en el ADN de los mexicanos, el Presidente dijo que ese era el mismo pensamiento del expresidente Enrique Peña Nieto.

"Si, fue lo que dijo, con todo respeto, el presidente Peña que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, es parecido, es un pensamiento".

López Obrador confió en que con la próxima renovación de consejeros electores llegue al instituto personas honestas, verdaderos demócratas e incorruptibles.